В Челябинске юрист задержан за мошенничество

Сделавший себе имя на экологических делах Владимир Казанцев оказался подозреваемым в мошенничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский юрист Владимир Казанцев, известный по участию в ряде экологических процессов, задержан по обвинению в мошенничестве. Эту информацию подтвердили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

«Установлено, что подозреваемый получил от клиента 500 тыс. рублей под предлогом передачи работникам суда с целью повлиять на исход процесса. При этом он заранее знал, что осуществить задуманное не в его компетенции. В ходе дальнейших мероприятий сотрудники ГУ МВД области установили еще один аналогичный эпизод его деятельности», — пояснили в полиции. Сейчас задержанный находится в ИВС, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), а также по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Правоохранители просят граждан, которым известно об аналогичных действиях юриста, либо пострадавших от этих действий, обращаться в дежурную часть ГУ МВД России по Челябинской области.

Казанцева задержали вечером 26 августа. В Челябинске он известен как глава общественной организации «Экологический консалтинг» и по участию в процессах против строительства Томинского ГОКа, возведения нового хирургического корпуса областной больнице в бору и по отзыву лицензии у нового полигона ТБО в Полетаево.