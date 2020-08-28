Основной новацией этого года стали гранты на обучение. Рассчитывать на них могут талантливые первокурсники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Приемная кампания в российских вузах завершилась. Некоторым выпускникам школ удалось заполучить бюджетные места, а кого-то от бесплатного обучения отдалили считанные баллы. Что делать, если оплачивать учебу не под силу, — узнаем прямо сейчас в эфире на youtube-канале URA.RU .

Гостями нашего эфира станут ректор УрФУ Виктор Кокшаров, председатель совета директоров ГК «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов, заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев и первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов. Спикеры расскажут, какие меры финансовой поддержки существуют для поступающих в вуз и кто может претендовать на гранты, которые полностью компенсируют затраты на обучение в течение всех четырех лет.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что в новом учебном году высшие учебные заведения России на все формы обучения примут более миллиона студентов. Для них было выделено свыше 500 тысяч бюджетных мест.

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