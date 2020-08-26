Три свердловских боксера отправятся на командный Кубок России по боксу среди мужчин, который пройдет с 31 августа по 5 сентября в Ижевске в честь 75-летия Великой Победы. Турнир станет первым спортивным событием для уральцев после начала пандемии коронавируса. Призовой фонд Кубка — 15 млн рублей.
Представлять Свердловскую область в Ижевске будут: Даниил Лысенко (21 год, 49 кг), Сергей Мурашев (21 год, 81 кг), Александр Дорофеев (22 года, 91 кг). Они включены в список сборной Уральского федерального округа. За победу они будут конкурировать с ведущими боксерами России, федеральных округов, а также чемпионами и призерами различных международных турниров.
«В мероприятии примут участие 200 спортсменов, а также большое количество приглашенных гостей, в том числе олимпийские чемпионы и чемпионы мира», — сообщили URA.RU в пресс-службе Федерации бокса России.