26 августа 2020

Трех свердловских боксеров отправили подтверждать свой топ-статус. На кону — 15 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительные бои первого дня AIBA WORLD BOXING CHAMPIONSHIPS 2019. Екатеринбург, единоборства, бокс
На Кубке России будет около 200 участников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Три свердловских боксера отправятся на командный Кубок России по боксу среди мужчин, который пройдет с 31 августа по 5 сентября в Ижевске в честь 75-летия Великой Победы. Турнир станет первым спортивным событием для уральцев после начала пандемии коронавируса. Призовой фонд Кубка — 15 млн рублей.

Представлять Свердловскую область в Ижевске будут: Даниил Лысенко (21 год, 49 кг), Сергей Мурашев (21 год, 81 кг), Александр Дорофеев (22 года, 91 кг). Они включены в список сборной Уральского федерального округа. За победу они будут конкурировать с ведущими боксерами России, федеральных округов, а также чемпионами и призерами различных международных турниров.

«В мероприятии примут участие 200 спортсменов, а также большое количество приглашенных гостей, в том числе олимпийские чемпионы и чемпионы мира», — сообщили URA.RU в пресс-службе Федерации бокса России.

21-летний Даниил Лысенко будет биться в категории до 49 кг
Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса
Александр Дорофеев — уроженец Асбеста
Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса
Сергей Мурашев — справа на фото
Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса
Афиша Кубка России по боксу
Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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