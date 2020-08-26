Сын челябинского экс-губернатора Дубровского ушел от наказания

Александр Дубровский перестал быть владельцем актива задолго до исхода судебных тяжб Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Уральского округа 27 августа окончательно подтвердил правоту Челябинского УФАС, уличившего в сговоре Регионального оператора капремонта и ООО «Жилкомсервис». Речь идет о тендере на ремонт и замену лифтов, сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС. Ранее фирма принадлежала сыну экс-губернатора региона Бориса Дубровского Александру, но платить почти пятимиллионный штраф придется уже новым владельцам.

«ООО „Жилкомсервис“ за участие в антиконкурентном соглашении должно выплатить в федеральный бюджет штраф в размере 4,7 млн рублей, регоператор — 50 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Тендер на ремонт и замену 112 лифтов на 220 млн рублей проводился в 2018 году. Регоператор под надуманным предлогом отказал в участии в аукционе ООО «РУСКО ЛИФТ» и ООО «СКМ». Те подали жалобы, признанные обоснованными. Первоначально УФАС оштрафовало на 9,4 млн рублей «Жилкомсервис» и на 100 тыс. рублей регоператора. Те оспорили наказание в суде, в результате уже третьего процесса штрафы снизились до 4,7 млн рублей и 50 тысяч рублей соответственно.

«Жилкомсервис» до 7 октября 2018 года принадлежал Александру Дубровскому. После этого фирма, как и большая часть бизнеса, была переоформлена на АО «Техкомплекс МР» (Москва). Большая часть судебных разбирательств проходила уже при новом руководстве компании. Получить комментарий Дубровсго-младшего оперативно не удалось.