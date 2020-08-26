Пермские школы откроются 1 сентября, хотя формально не должны этого делать Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Пермском крае может ухудшиться к 1 сентября. Такой вывод следует из данных о количестве ежедневно выявляемых случаев и коэффициента распространения инфекции (Rt) в регионе. Если в ближайшие дни в регионе будут выявлять такое же количество новых случаев заражения, как и в предыдущую неделю, то это станет свидетельством ухудшения ситуации в крае. URA.RU представляет три сценария развития текущих событий.

Пермский край сейчас формально не соответствует даже текущему (второму) этапу снятия ограничений. Если исходить из рекомендаций, утвержденных Роспотребнадзором, то Прикамье должно находиться на самом первом этапе снятия ограничений. Фактически же в регионе большая часть введенных послаблений характерна уже для третьего этапа. Например, открытие торговых центров, гостиниц и образовательных учреждений возможно именно на третьем этапе.

Для этого коэффициент распространения инфекции не должен превышать 0,5 (сейчас — 0,97, второй этап — менее 0,8), должно проводиться не менее 110 тестов (сейчас — 110,9, второй этап — 90) на COVID-19 на 100 тысяч населения и в больницах региона должно быть свободно более 50% (сейчас — 50,9%) коек для COVID-пациентов.

Регион соответствовал второму этапу снятия ограничений лишь несколько дней в конце июня. После этого коэффициент распространения инфекции (Rt) практически всегда был выше 0,8 и даже единицы. Если коэффициент Rt становится больше единицы, то это свидетельствует о том, что в регионе вновь фиксируется рост заболеваемости. Исходя из этого URA.RU делает три прогноза развития событий в крае.

Благоприятный прогноз возможен только в случае, если в ближайшие четыре дня будет выявляться не более 28-29 новых случаев заражения коронавирусом. В этом случае коэффициент распространения инфекции снизится до «зеленого» уровня — 0,5. Если же в крае будет выявляться по 46 (или меньше) новых случаев заражения, то это станет свидетельством стабилизации обстановки. При таком условии коэффициент Rt снизится до 0,8, — это значит существенное снижение темпов распространения коронавируса.

Негативный сценарий возможен, если в ближайшие дни в Пермском крае будет ежедневно заражаться по 57-58 человек (среднее за последние 24—27 августа — 57,25). В этом случае коэффициент распространения инфекции останется в «красной» зоне и увеличится до единицы. А если в последние дни августа будет выявлено более 230 новых случаев заражения, то это станет свидетельством роста заболеваемости в регионе.