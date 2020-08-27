Российскую вакцину от коронавируса начали поставлять в больницы

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, прививка, шприц, инъекция
Препарату предстоит пройти третий этап испытаний Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Первая российская вакцина от коронавируса появилась в московских больницах. О начале поставок препарата в столичные медучреждения объявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Сейчас начались уже первые поставки вакцины против коронавирусной инфекции», — цитирует Мурашко РИА «Новости». По его словам, вакцина будет поставляться для проведения пострегистрационных исследований.

Проведение пострегистрационных исследований первой российской вакцины «Спутник V», по информации RT, было анонсировано на прошлой неделе. В испытаниях, которые будут проходить с соблюдением всех международных стандартов, примут участие более 40 тысяч человек.

Первая вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа. Уже 15 августа Минздрав РФ заявил о начале производства нового препарата.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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