Российскую вакцину от коронавируса начали поставлять в больницы

Первая российская вакцина от коронавируса появилась в московских больницах. О начале поставок препарата в столичные медучреждения объявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Сейчас начались уже первые поставки вакцины против коронавирусной инфекции», — цитирует Мурашко РИА «Новости». По его словам, вакцина будет поставляться для проведения пострегистрационных исследований.
Проведение пострегистрационных исследований первой российской вакцины «Спутник V», по информации RT, было анонсировано на прошлой неделе. В испытаниях, которые будут проходить с соблюдением всех международных стандартов, примут участие более 40 тысяч человек.
Первая вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа. Уже 15 августа Минздрав РФ заявил о начале производства нового препарата.
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