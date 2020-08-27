В Госдуме назвали последствия ликвидации Пенсионного фонда

Закрытие Пенсионного фонда не сможет полностью решить проблему граждан. Кроме выплаты пенсий у ПФР есть много других обязанностей. Такое мнение журналистам выразил депутат Госдумы, председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ранее глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил избавиться от ПФР. Он подчеркнул, что база данных фонда работает с ошибками, поэтому от нее лучше отказаться в пользу инфраструктуры Федеральной налоговой службы. Ярослав Нилов поддерживает это предложение, но, по его словам, есть еще и техническая сторона.
Парламентарий отметил, что говорить о ликвидации надо одновременно с предложением о том, куда передать все функции фонда. Кроме того нужно произвести расчеты, которые покажут, что это не приведет к дополнительным затратам. «В итоге мы получим, что все, кто вчера работал в ПФР перешли на работу в другие ведомства, исполняют те же функции, а вся реструктуризация и реформа привели к дополнительным затратам», — цитирует Нилова телеканал «360».
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