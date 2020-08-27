В Екатеринбург пришла радиоактивная посылка из Китая

Зараженная посылка пришла из КНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Посылку с превышением радиоактивного фона в 12 раз обнаружили таможенники в аэропорту Кольцово. Об этом URA.RU сообщили в Уральском таможенном управлении.

«Произведенные таможенниками дозиметрические измерения установили, что уровень допустимой радиации превышен: вместо естественных 0,11 мкЗв/ч прибор показал 1,42 мкЗв/ч. Зарегистрировано содержание радиоактивного изотопа торий-232. Поверхность почтового отправления имеет радиационное загрязнение альфа- и бета- источниками», — сообщили первый заместитель начальника Кольцовской таможни Михаил Сентяков.

Посылка пришла из Китая. В ней находились пять металлических стержней в виде ручек и две металлические чайные ложки в индивидуальной полиэтиленовой упаковке.

По словам таможенников, это первая в нынешнем году радиоактивная посылка, которая поступила в Екатеринбург. В соответствии с правилами, ее пошлют назад отправителю.