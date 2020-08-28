Отношения Японии и России останутся в подвешенном состоянии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

Отставка премьер-министра Японии Синдзо Абэ внесет свои нюансы в споры с Россией о принадлежности Курильских островов. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал руководитель Центра японских исследований доктор исторических наук Валерий Кистанов.

Глава Японии Синдзо Абэ объявил о решении уйти в отставку, как только ему найдут преемника. В качестве причины, по которой он планирует покинуть свой пост, называются проблемы со здоровьем, передает «Ридус».

«Теперь ситуация будет в более подвешенном состоянии. Станут обсуждать, кто будет преемником, что он будет говорить, какую позицию займет. Но принципиальных изменений [в отношениях Японии и России] я не жду. Будут небольшие изменения в риторике», — сказал Кистанов.

Эксперт напомнил, что Абэ и президент России Владимир Путин искали новые подходы к решению проблемы Курильских островов. Но со временем отношения охладились. «Япония не признает итоги Второй мировой войны, а это позиция России по островам. Позиция Японии: Южные Курилы — это японские острова, которые Россия должна вернуть. Абэ и Путин должны были 9 мая обсудить этот вопрос, но встреча не состоялась из-за коронавируса», — отмечает Кистанов.

Ситуация осложнилась после принятия поправок о территориальной целостности в Конституцию РФ. Из-за этого Россия и Япония могут прекратить ведение хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Однако это не должно повлиять на экономику России, ожидают эксперты.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.