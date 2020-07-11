10 июля 2020

Раскрыта судьба Курил после изменения Конституции России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Географическая карта, Курильские острова. Москва, курильские острова, географическая карта, кунашир, итуруп, хоккайдо, южные курилы
Есть вероятность, что Россия и Япония больше не смогут вместе осваивать Курилы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия и Япония могут прекратить ведение хозяйственной деятельности на Южных Курилах после принятия поправки в Конституцию о территориальной целостности РФ. Такой прогноз сделал японский эксперт по российско-японским отношениям Юкио Асадзума.

«Если территориальная проблема зайдет в тупик, то будет невозможно продолжать переговоры о мирном договоре. Есть вероятность, что будет остановлена и совместная хозяйственная деятельность», — приводит слова эксперта РИА «Новости». Асадзума также заявил, что возможность для сотрудничества России и Японии в сфере экономики «значительно уменьшилась».

Поправки к Конституции вступили в силу 4 июля, напоминает RT. Одной из них стал запрет на отчуждение территорий России. Однако позиция Японии по поводу Курильских островов не изменилась. В России же считают, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над островами не подлежит сомнению, пишет «Национальная служба новостей».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика Путешествия
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...