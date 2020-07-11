Раскрыта судьба Курил после изменения Конституции России

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Поправки к Конституции вступили в силу 4 июля, напоминает RT . Одной из них стал запрет на отчуждение территорий России. Однако позиция Японии по поводу Курильских островов не изменилась . В России же считают, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над островами не подлежит сомнению, пишет « Национальная служба новостей ».

«Если территориальная проблема зайдет в тупик, то будет невозможно продолжать переговоры о мирном договоре. Есть вероятность, что будет остановлена и совместная хозяйственная деятельность», — приводит слова эксперта РИА «Новости». Асадзума также заявил, что возможность для сотрудничества России и Японии в сфере экономики «значительно уменьшилась».

Россия и Япония могут прекратить ведение хозяйственной деятельности на Южных Курилах после принятия поправки в Конституцию о территориальной целостности РФ. Такой прогноз сделал японский эксперт по российско-японским отношениям Юкио Асадзума.

Есть вероятность, что Россия и Япония больше не смогут вместе осваивать Курилы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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