Меценаты купили Екатеринбургу скорые на 134 млн рублей

Ключи от скорых вручили водителям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фонд Святой Екатерины вручил Екатеринбургу 30 машин скорой помощи со всем необходимым оборудованием. Это позволит полностью покрыть потребности города. Автомобили на площади 1905 года осмотрел мэр города Александр Высокинский и даже проехал на одном из них.

134 млн рублей на приобретение скорых были выделены генеральным директором УГМК Андреем Козицыным, председателем Совета директоров РМК Игорем Алтушкиным и владельцем группы компаний «Сима-лэнд» Андреем Симановским. «Получилось очень красивое событие, неожиданно — я даже не мог представить. Это пример совместной работы власти и бизнеса», — отметил Симановский. Он поблагодарил за помощь губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главу Екатеринбурга Александра Высокинского.

«Каждый из этих автомобилей спасает человеческие жизни. Очень многое зависит от времени доставки врача. Особые слова благодарности — работникам скорой медицинской помощи, которые обеспечивали работу», — обратился Высокинский к водителям. Он выразил надежду, что с появлением новых машин у водителей будет больше времени на семью. «Это изменение мировоззрения предпринимателей. Это люди, которые думают не про зарабатывание денег, это люди, которые понимают, что деньги — это инструмент развития, который должен работать на благо всех горожан», — оценил он вклад меценатов в поддержку медицины. Высокинский отметил, что глава региона не смог присутствовать на мероприятии «Слова благодарности губернатору обязательно надо сказать за то, что он делает для нашего родного города. Давайте пожелаем водителям и бригадам скорой помощи удачи на дорогах и поменьше работы», — отметил мэр.

Машины полностью готовы к работе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главврач станции скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев рассказал, что новые машины уже готовы выйти на маршруты. Вместе с новыми на станции теперь будут работать 136 автомобилей, часть из них будет находиться в резерве для оперативной замены автомобилей с техническими неисправностями. Это позволит отказаться от услуг аутсорсинга.

Андрей Симановский отметил, что мероприятие получилось масштабным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава города заглянул под капот и лично сел за руль автомобиля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU