Племянник Путина уволил тюменского общественника

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Роман Путин меняет тюменское отделение партии «Народ против коррупции» под себя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени произошла отставка председателя политсовета местного регионального отделения партии «Народ против коррупции» Алексея Савоськина. Такое решение было принято федеральным лидером партии и племянником российского президента Романом Путиным. Об этом сообщается на странице регионального отделения.

«Я покидаю должность председателя политсовета Тюменского РО и прекращаю членство в партии. Обращение к лидеру было подано еще 11 июля сего года», — сообщил Алексей Савоськин в обращении. Также он отметил, что причиной его ухода стало расхождение во взглядах с новым лидером партии. «С Романом Игоревичем у нас одни цели — строить будущее для наших детей. Но тактика и стратегия работы разные, мы с разными скоростями», — отметил Савоськин.

Общественник отметил, что продолжит работу над начатым им антикоррупционным проектом по госзакупкам в рамках гражданского контроля. В самой партии «Народ против коррупции» пока не прокомментировали данную информацию, но пообещали подготовить ответ на официальный запрос в ближайшее время.

Ранее URA.RU сообщало, что 6 июля лидером партии «Народ против коррупции» стал двоюродный племянник российского президента, экс-сотрудник ФСБ и бизнесмен Роман Путин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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