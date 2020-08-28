Племянник Путина уволил тюменского общественника

В Тюмени произошла отставка председателя политсовета местного регионального отделения партии «Народ против коррупции» Алексея Савоськина. Такое решение было принято федеральным лидером партии и племянником российского президента Романом Путиным. Об этом сообщается на странице регионального отделения.
«Я покидаю должность председателя политсовета Тюменского РО и прекращаю членство в партии. Обращение к лидеру было подано еще 11 июля сего года», — сообщил Алексей Савоськин в обращении. Также он отметил, что причиной его ухода стало расхождение во взглядах с новым лидером партии. «С Романом Игоревичем у нас одни цели — строить будущее для наших детей. Но тактика и стратегия работы разные, мы с разными скоростями», — отметил Савоськин.
Общественник отметил, что продолжит работу над начатым им антикоррупционным проектом по госзакупкам в рамках гражданского контроля. В самой партии «Народ против коррупции» пока не прокомментировали данную информацию, но пообещали подготовить ответ на официальный запрос в ближайшее время.
Ранее URA.RU сообщало, что 6 июля лидером партии «Народ против коррупции» стал двоюродный племянник российского президента, экс-сотрудник ФСБ и бизнесмен Роман Путин.
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