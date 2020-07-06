Племенник Путина возглавил партию, выступающую против коррупции

Бизнесмен Роман Путин встал во главе партии «Народ против коррупции» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двоюродный племянник российского президента, экс-сотрудник ФСБ, бизнесмен Роман Путин встал во главе партии «Народ против коррупции». Как сообщил председатель генполитсовета партии Григорий Анисимов на съезде, включение Романа Путина в руководство политической организации, придаст ей новый импульс.

По заявлению Анисимова, Роман Путин является успешным предпринимателем и общественным деятелем. С его помощью, считает председатель генполитсовета, партия наберет обороты в борьбе с коррупцией и социальных проектах, пишет РИА «Новости».

Роман Путин в разговоре с журналистами отметил, что сейчас первоочередная задача для партии- сентябрьские выборы в регионах, а затем подготовка к выборам в Госдуму. «У нас, как вы заметили, очень активные члены партии. Буквально сегодня был озвучен одним из членов партии ряд мероприятий на девять триллионов рублей сохранения бюджетных средств», — подчеркнул новый лидер партии «Народ против коррупции». По словам Путина, у него уже накоплен опыт борьбы с коррупией. Даже после того, как он начал заниматься бизнесом, не оставил свою общественную деятельность.

Ранее стало известно, что кандидатуру Романа Путина на пост председателя и лидера рекомендовало бюро генполитсовета партии. Этой весной Путин заявил, что собирается создать свою партию на основе политической организации «Люди дела».

Роман Путин является сыном Игоря Путина, который приходится Владимиру Путину двоюродным братом. Роман долгое время работал оперативником ФСБ, в 2014 году он создал компанию Putin Consulting Ltd в Лондоне, которая затем переехала в Россию. Племянник президента также руководит компаниями Арбат нефтегаз», «Звезда ойл», «Партнер-Восток» и «Русюгэкспорт».