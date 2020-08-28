Шушкевич объяснил идею лишить русский язык статуса в Беларуси

Станислав Шушкевич заявил, что в Белоруссии была «насильственная русификация» Фото: Sergei Grits, AP/TASS

В Белоруссии была проведена «насильственная русификация», а «московские ставленники» быстро изжили белорусский язык. Об этом заявил первый президент республики Станислав Шушкевич.

«Нет большинства документов на белорусском языке. И государство не проводит такую политику, чтобы возродить этот язык. У нас все время была насильственная русификация», — объяснил Шушкевич в интервью «Газете.ru». При этом он подчеркнул, что ничего против россиян и русского языка не имеет.

По словам Шушкевича, русский язык может употребляться в республике в документах и при общении, однако белорусский язык должен быть государственным. Он отметил, что в большинстве стран Европы в качестве государственного представлен лишь один язык.

Ранее Станислав Шушкевич заявил, что русский язык должен быть лишен государственного статуса, а белорусский должен остаться единственным госязыком республики, пишет агентство Nation News. Политолог Александр Асафов считает, что, скорее всего, первый глава Белоруссии хочет напомнить о себе. Однако серьезных инициатив бывший политик выдвигать не может, передает «Царьград».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.