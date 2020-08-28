Звезды призвали освободить россиян, захваченных в плен в Ливии

Максим Шугалей и Самер Суэйфан похищены более года назад Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские знаменитости устроили флешмоб, чтобы привлечь внимание к выходу фильма «Шугалей-2», посвященного истории российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, похищенных в Ливии. В поддержку фильма уже высказалась певица Анна Семенович и экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова и другие звезды.

«Более года назад Максима Шугалея и Самера Суэйфана незаконно похитили в Ливии, после чего поместили в неофициальную ливийскую тюрьму. Мы все очень хотим помочь Максиму и Самеру, по этому запускаем этот флешмоб», — написала Семенович на своей странице в Instagram. Она призвала ускорить процесс освобождения Шугалея и Суэйфана.

С ней солидарна и Орлова, которая отметила, что на месте похищенных мог оказаться любой гражданин и не только России. «Премьера фильма „Шугалей-2“, ожидаемая в сентябре, возможно, поможет ускорить процесс освобождения из ливийской тюрьмы российского социолога», — написала она на своей странице в Instagram.

Речь идет о резонансной истории российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Больше года их удерживают в ливийской тюрьме без предъявления обвинений. В их поддержку социологов ранее был снят фильм «Шугалей», основанный на реальных событиях, вызвавший широкий общественный резонанс в России. В рамках флешмоба в защиту Шугалея и Суэйфана ранее высказались российская телеведущая Анфиса Чехова, певица Анастасия Стоцкая и другие.