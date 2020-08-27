27 августа 2020

Челябинского депутата обвинили в нападении на 75-летнюю старушку. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Обыски в челябинском штабе Навального. Челябинск, обыски, полиция, штаб навального
В Челябинскую полицию поданы заявления на Дмитрия Ларина и на тех, кто вытаскивал его агитационные газеты из почтовых ящиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Депутата Калининского райсовета Челябинска, кандидата в заксобрание области от «Справедливой России» Дмитрия Ларина обвинили в нападении на 75-летнюю жительницу. Женщина написала на него заявление в полицию, сообщила она URA.RU.

«Ларин применил в отношении меня физическую силу, порвал кофту и сильно напугал. Давление подскочило до 200. Вызвала врача, написала заявление в полицию», — сказала она.

Ларин заявил, что пенсионерка вместе с еще двумя женщинами вытаскивала его агитационные газеты из почтовых ящиков. Но заверил, что ее не трогал. «Я снял на камеру смартфона кражу газет из почтовых ящиков. Там была пенсионерка, девушка и женщина в манишке движения „Челябинцы“, куда входят депутаты от „Единой России“ Александр Драганер, Сергей Селещук и другие. Женщина в манишке выбила у меня телефон, он упал и разбился. Я вызвал полицию и написал заявление по факту кражи моих агитационных газет. Никто к женщинам физическую силу не применял», — отметил депутат.

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. В Калининском округе №12, кроме Ларина, баллотируются Владимир Бодров («Единая Россия»), Константин Киреев (ЛДПР) и Виктор Фрицлер (КПРФ).

Фото: читатель URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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