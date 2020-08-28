В УрФУ нашли преимущества российского образования перед советским

У выпускников вузов стало больше свободы в выборе места работы, признаются эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сейчас в России выпускникам вузов легче устроиться на желаемую работу и реализоваться в выбранной профессии, чем это было 30-40 лет назад. Об этом в стриме на youtube-канале URA.RU заявил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

«Все, кто учился в советское время, прошли через процесс распределения. Это была определенного рода каторга. То есть часто тебя прикрепляли не туда, куда ты хотел, а куда считали нужным направить. Многие просто прощались с профессией, убегали через какое-то время. Сейчас все иначе: от тебя зависит, где ты будешь работать. Есть рынок, где работодатель конкурирует за студента, а студент конкурирует за работодателя. Рынок — это свобода, это более здоровый процесс», — пояснил Кокшаров.

С этим согласился и первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов. Но он отметил, что в целом устроиться на работу по специальности во времена СССР было проще. «В те годы после окончания вуза или училища, действительно, выпускнику было легче трудоустроиться. Но это только слабому, безынициативному. А сильному, квалифицированному специалисту с огромным потенциалом и желанием добиться успеха — нет. Эта была не та система, которая нужна», — заключил Черепанов.

Приемная кампания 2020 года в России завершилась. Учебный год для студентов стартует 1 сентября. Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что вузы страны примут более миллиона студентов. Выделено свыше 500 тысяч бюджетных мест.