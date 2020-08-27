Самым богатым бизнесменом Тюмени оказался владелец ЧОП

ЧОП Александра Щербенева получил многомиллиардную прибыль за 2019 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени наиболее богатым по итогам 2019 году бизнесменом оказался владелец тюменского частного охранного предприятия «Сова +» Александр Щербенев. Его капитал на данный момент составляет 20 млрд рублей. Такая информация опубликована в системе СБИС.

«[Лидеры] среди владельцев — Александр Щербенев», — приводятся данные в системе. При этом предприниматель оставил позади таких известных тюменских бизнесменов, как миллиардер Нурулла Саттаров, собственник застройщика «Брусника» Алексей Круковский, основатель империи «Сибинтел» Владимир Шевчик и т. д. Согласно опубликованной информации, компания «Сова+» только за 2019 год принесла своему владельцу выручку в размере 7 млрд рублей. Прошлогодний показатель много ниже — всего 45,9 млн рублей. Чистая прибыль компании за 2019 год составила минус 1,9 млрд рублей (против 1,4 млн рублей) за счет миллиардных управленческих расходов.

При этом за 2019 год ЧОП «Сова +» выиграло четыре государственных контракта: один на охрану МФЦ и три — дома творчества «Пионер». Сумма составила два миллиона рублей. Всего за время своего существования с 2015 года компания выиграла на торгах 36 госконтрактов на сумму 16 млн рублей.

Предприятие в 2015 году основал Бахтияр Азизов — она вошла в систему тюменских ЧОП под брендом «Сова». Позднее в разное время все компании были переданы Сергею Щербеневу, который и продал «Сову+» однофамильцу Александру в 2019 году.

Связаться с компанией «Сова+» не удалось — указанный телефон не отвечает, а предприятие отмечено в справочниках как неработающее.