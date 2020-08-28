Челябинцы получили особую оценку на спецконкурсе президента

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко похвалил челябинский центр поддержки семьи «Дом для мамы» за волю к победе в конкурсах Фонда президентских грантов для некоммерческих организаций (НКО). Уральские активисты смогли получить финансовую поддержку своего проекта с девятого раза и стали рекордсменами по количеству попыток.
«У нас продолжается список организаций, как называется в спорте, „за волю к победе“. Это организации, которые вызывают уважение. У нас были те, кто побеждал с пятого, шестого, седьмого раза. Сейчас есть рекордсмен — организация из Челябинской области, центр поддержки семьи „Дом для мамы“. Они победили с девятого раза. Восемь раз у них не получалось. Шли на программы обучения, которые проводит дирекция Фонда президентских грантов, и вот с девятого раза победили», — сказал Сергей Кириенко.
Центр поддержки семьи получил от фонда 2,6 млн рублей на создание мобильного гуманитарного центра помощи «Теплый дом». Первый замглавы администрации президента сообщил, что проект нацелен на оказание помощи людям в сельской местности, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах.
Президент Владимир Путин в июне объявил о проведении специального конкурса для НКО которые борются с последствиями пандемии коронавируса. 28 августа были подведены его итоги. Между 900 победившими НКО, были распределены 2 млрд рублей.
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