Портрет Иосифа Сталина разобщил системную оппозицию ЯНАО Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Кандидат в депутаты заксобрания ЯНАО от партии «Справедливая Россия» Алексей Пуйко предъявил претензии главе реготделения КПРФ Елене Кукушкиной за то, что она выпустила видео, в котором сидит под портретом советского вождя Иосифа Сталина. По мнению Пуйко, это неуважение к народам Севера, к которым он принадлежит. Пост эсера во «ВКонтакте» привлек общественное внимание, в том числе самой Кукушкиной.

«Всю трансляцию она провела под портретом Сталина. Мне кажется, что это неуважение к народам Севера и другим людям, пострадавшим от репрессий коммунистической партии. Или Елена Михайловна просто не знает историю региона?», — написал Пуйко во «ВКонтакте», прикрепив скриншот из видео Кукушкиной.

Пуйко напомнил про стройки на Ямале, в которых погибли люди, после чего началось Казымское восстание хантов и ненцев против большевистской власти. Он призвал своих подписчиков упрекнуть Кукушкину за портрет Сталина на стене.

Пост вызвал большой ажиотаж в сети, собрав больше 100 лайков и 50 комментариев. Отозвалась и сама Кукушкина. Оппоненты обвинили друг друга в незнании истории региона.

Оценивая конфликт между коммунисткой и эссеровцем, политолог Шамиль Рак считает, что таким образом в регионе начинается новый период в предвыборном цикле электоральной кампании. «Все партии видели рейтинги, проводят свою социологию, которые наглядно, в цифрах, показывают, что отставание от партии власти за оставшийся, короткий период невозможно наверстать. И оппозиция вынуждена бороться за второе место, которое может им обеспечить 1-2 места в регпарламенте», — отметил он.

С этим мнением согласен политолог Евгений Забродин. «Это только начало новой политической затеи. Причем не очень эффективной изначально», — считает эксперт.

Основное голосование по выборам депутатов законодательного собрания ЯНАО седьмого созыва пройдет с 11 по 13 сентября. Всего на выборы в регпарламент зарегистрировались 302 кандидата, из них 50 — по одномандатным округам.