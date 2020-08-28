Тихановская готова привлечь РФ для преодоления кризиса в Беларуси

Главная соперница президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская готова привлечь Россию для преодоления кризиса в республике. Об этом она заявила в интервью Euronews.
«Если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса», — сказала Тихановская, отметив, что Россия и Беларусь тесно связаны.
Ранее Тихановская заявила о готовности пообщаться с российским лидером Владимиром Путиным. Протесты в Беларуси начались 9 августа — граждане не поверили в официальные итоги президентских выборов, согласно которым около 80% голосов набрал действующий глава республики Александр Лукашенко. В стране начались массовые протесты, жестоко подавляющиеся силовиками.
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