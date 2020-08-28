Илон Маск рассказал об успешном чипировании мозга свиней

Мозговые чипы компании Neuralink были успешно имплантированы в мозг свиньи. Об этом сообщил американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск.
Компания разработала беспроводную версию одноименного нейроинтерфейса. «За последний год мы значительно упростили наши системы: теперь они умещаются в чип, занимающий меньше места, чем монета, и его можно полностью скрыть при имплантации», — цитирует Маска ТАСС. Прототипы чипов были имплантированы в мозг свиней, одна из них живет с чипом на протяжении двух месяцев. По словам предпринимателя, с ним все в порядке.
21 июля о преимуществах чипирования рассказал Илон Маск. Ученого порадовала возможность слушать музыку прямо из мозга. Глава СПЧ уже одобрил теорию о возможном чипировании людей.
Ранее Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей. В новом выпуске программы «Бесогон ТВ» под названием «У кого в кармане государство» режиссер показал патент, который зарегистрировала основанная Гейтсом компания, занимающаяся созданием вакцины от коронавируса. Программу показали на канале «Россия 24». Но позже повтор передачи был снят с эфира. Сам автор обвинил во всем цензуру.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.