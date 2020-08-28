28 августа 2020

Илон Маск рассказал об успешном чипировании мозга свиней

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония открытия ИННОПРОМ-2019. Екатеринбург, экран, илон маск
Компания бизнесмена разработала беспроводную версию одноименного нейроинтерфейса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мозговые чипы компании Neuralink были успешно имплантированы в мозг свиньи. Об этом сообщил американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск.

Компания разработала беспроводную версию одноименного нейроинтерфейса. «За последний год мы значительно упростили наши системы: теперь они умещаются в чип, занимающий меньше места, чем монета, и его можно полностью скрыть при имплантации», — цитирует Маска ТАСС. Прототипы чипов были имплантированы в мозг свиней, одна из них живет с чипом на протяжении двух месяцев. По словам предпринимателя, с ним все в порядке.

21 июля о преимуществах чипирования рассказал Илон Маск. Ученого порадовала возможность слушать музыку прямо из мозга. Глава СПЧ уже одобрил теорию о возможном чипировании людей.

Ранее Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей. В новом выпуске программы «Бесогон ТВ» под названием «У кого в кармане государство» режиссер показал патент, который зарегистрировала основанная Гейтсом компания, занимающаяся созданием вакцины от коронавируса. Программу показали на канале «Россия 24». Но позже повтор передачи был снят с эфира. Сам автор обвинил во всем цензуру.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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