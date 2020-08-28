Путин объяснил, почему не доверяет противникам Лукашенко

Путин высказал мнение, что у ОБСЕ «позиция по результатам выборов» в Белоруссии была заранее Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что сомневается в честности политических противников президента Белоруссии Александра Лукашенко. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1».

«Белорусские власти пригласили [представителей] бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ принять участие в контроле над выбором [президента — прим.ред.]. Чего же они не приехали?», — рассказал Путин. По его словам, такой поступок организации дает основания для недоверия. Глава России высказал мнение, что у ОБСЕ заранее была «позиция по результатам выборов» в Белоруссии.

После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. Путин заявил о создании в России резерва силовиков, готовых помочь правоохранительным органам Белоруссии. После этого Лукашенко назвал Путина своим другом, передает RNS .

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.