28 августа 2020

Путин объяснил, почему не доверяет противникам Лукашенко

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на заводе
Путин высказал мнение, что у ОБСЕ «позиция по результатам выборов» в Белоруссии была заранее Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что сомневается в честности политических противников президента Белоруссии Александра Лукашенко. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1».

«Белорусские власти пригласили [представителей] бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ принять участие в контроле над выбором [президента — прим.ред.]. Чего же они не приехали?», — рассказал Путин. По его словам, такой поступок организации дает основания для недоверия. Глава России высказал мнение, что у ОБСЕ заранее была «позиция по результатам выборов» в Белоруссии.

После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. Путин заявил о создании в России резерва силовиков, готовых помочь правоохранительным органам Белоруссии. После этого Лукашенко назвал Путина своим другом, передает RNS.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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