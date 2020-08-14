Тихановская призвала белорусских мэров организовать митинги

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Генеральная репетиция парада на Красной площади. Москва, 70 лет победе, флаг белоруссии
Светлана Тихановская попросила власти городов поддержать акции протеста Фото: Антон Белицкий © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Соперница Лукашенко на прошедших выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала глав городов выступить в качестве организаторов мирных акций протеста. Обращение Тихановской опубликовано на youtube-канале «Страна для жизни».

«Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог», — заявила Тихановская. В своем обращении она призвала всех мэров Белоруссии 15 и 16 августа выступить в качестве организаторов мирных массовых собраний в каждом городе.

Тихановская также поблагодарила сотрудников силовых ведомств Белоруссии, отказавшихся выполнять приказы начальства о разгоне протестующих. Помимо этого, она поддержала устроивших забастовку работников крупнейших предприятий страны — БМЗ, Электротехнического завода и МАЗ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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