Тихановская призвала белорусских мэров организовать митинги

Светлана Тихановская попросила власти городов поддержать акции протеста Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Соперница Лукашенко на прошедших выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала глав городов выступить в качестве организаторов мирных акций протеста. Обращение Тихановской опубликовано на youtube-канале «Страна для жизни».

«Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог», — заявила Тихановская. В своем обращении она призвала всех мэров Белоруссии 15 и 16 августа выступить в качестве организаторов мирных массовых собраний в каждом городе.

Тихановская также поблагодарила сотрудников силовых ведомств Белоруссии, отказавшихся выполнять приказы начальства о разгоне протестующих. Помимо этого, она поддержала устроивших забастовку работников крупнейших предприятий страны — БМЗ, Электротехнического завода и МАЗ.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.