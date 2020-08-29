Сун Александра Лукашенко встретился с бойцами ЧВК лично Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Ухудшение отношений России и Белоруссии

Один из бойцов ЧВК раскрыл, подробности своего задержания в Беларуси. В интервью YouTube-каналу журналиста Семена Пегова WarGonzo мужчина рассказал о том, как его часами держали с мешком на голове и о встрече с сыном президента республики Александра Лукашенко.

«Разделили нас на маленькие группы и держали с мешками на головах, в наручниках за спиной лицом на полу. Пролежали там, может быть, часа четыре-пять», — говорит боец ЧВК. После этого всех россиян поместили в камеры, где они пробыли, предположительно, чуть больше двух суток. «На третьи сутки, во второй половине дня ко мне пришел какой-то сотрудник. Не представился, дал мне документы на подпись. Я подписал их и увидел, что меня переводят в тюрьму №8, город Жодино», — рассказал задержанный.

Мужчина также раскрыл, что встречался с российским консулом. Оказалось, дипломат сам не понимал, что происходит. Консул был уверен, белорусские власти подставили российских бойцов. Член ЧВК признался, что они собирались ехать гораздо дальше Беларуси, но не уточнил куда.

Позже россияне встретились с начальником белорусского Генштаба, которым является сын президента Виктор Лукашенко. Лукашенко-младший объяснил, что за бойцами не приехали ни российский, но украинский Генпрокуроры. Поэтому президент решил вернуть солдат ЧВК в Россию, объяснил боец.

17 августа выяснилось, что российских бойцов пытали в Беларуси. Об стало известно после медицинского осмотра россиян. Граждан России задержали в Беларуси в конце июля. Власти подозревали, что они причастны к подготовке массовых беспорядков в стране, пишет RT.

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