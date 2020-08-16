Бойцов ЧВК Вагнера пытали после ареста в Белоруссии

После первичного медицинского осмотра высланных из Белоруссии россиян, которых причисляют к частной военной компании (ЧВК) Вагнера, некоторых из них отправят на процедуру снятия побоев. У бойцов нашли следы применения насилия к ним.
«Как минимум у четверых из „богатырей“ остались следы жесткого применения силы», — пишет журналист Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo, ссылаясь на собственные источники. По его словам, у некоторых россиян обнаружены черепно-мозговые травмы, поломаны ребра и повреждены внутренние органы. Все полученные травмы будут задокументированы, говорится в сообщении.
В конце июля в Белоруссии были задержаны граждане РФ. В республике их назвали бойцами ЧВК Вагнера. Их подозревали в подготовке массовых беспорядков в стране, напоминает RT. Украинские власти хотели, чтобы Белоруссия передала задержанных россиян им, однако Минск вернул их России, пишет РАПСИ. Сами бойцы рассказали, что обирались отправиться на работу в Сирию и Ливию. Они подчеркнули, что белорусские силовики вели себя строго, но рукоприкладством не занимались.
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