Министерство обороны РФ проводит проверку из-за сообщения URA.RU об издевательствах над контрактником из ХМАО Фридрихом Берном в екатеринбургской военной части. Троим военным грозит увольнение, сообщил источник агентства, близкий к силовому ведомству.
«Сразу после публикации материала Минобороны устроило проверку всех событий. В часть направили ревизоров и подняли всех на уши. Уже подняли вопрос об увольнении трех человек — сержанта Мамедова и еще двух человек. Весь руководящий состав части на ушах», — рассказал источник URA.RU.
URA.RU направило запрос в министерство обороны для подтверждения информации. Получить комментарий в главной военной прокуратуре пока не удалось. Ведомство пообещало прокомментировать инцидент в понедельник.
29 августа стало известно, что над контрактником Фридрихом Берном, который служит в 228 мотострелковом полку, издеваются в его части. 19-летний молодой человек рассказал агентству об избиениях и оскорблениях со стороны сослуживцев.
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