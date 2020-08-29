Новости URA.RU работают. Избиение контрактника из ХМАО будет стоить карьеры троим военным

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Весенний призыв на областном сборном пункте
Министерство обороны проверит части, где служит заявивший об избиениях Фридрих Берн (Архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство обороны РФ проводит проверку из-за сообщения URA.RU об издевательствах над контрактником из ХМАО Фридрихом Берном в екатеринбургской военной части. Троим военным грозит увольнение, сообщил источник агентства, близкий к силовому ведомству.

«Сразу после публикации материала Минобороны устроило проверку всех событий. В часть направили ревизоров и подняли всех на уши. Уже подняли вопрос об увольнении трех человек — сержанта Мамедова и еще двух человек. Весь руководящий состав части на ушах», — рассказал источник URA.RU.

URA.RU направило запрос в министерство обороны для подтверждения информации. Получить комментарий в главной военной прокуратуре пока не удалось. Ведомство пообещало прокомментировать инцидент в понедельник.

29 августа стало известно, что над контрактником Фридрихом Берном, который служит в 228 мотострелковом полку, издеваются в его части. 19-летний молодой человек рассказал агентству об избиениях и оскорблениях со стороны сослуживцев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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