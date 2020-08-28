Солдат обвинил сержанта в издевательствах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Контрактник Берн Фридрих, проходящий службу в 228-мотострелковом полку, дислоцирующемся в Екатеринбурге, завил об унижениях, которым подвергается в части. 19-летний военнослужащий обратился за помощью в редакцию URA.RU.

По словам Берна, он подписал контракт 16 июля и начал службу рядовым в должности оператора. Уже через две недели после начала службы у него возник конфликт с сержантом Мамедовым.

«Для него унижать человека обычное дело. Когда мимо проходит, может просто так оскорбить, неожиданно ударить Отправили нас на Адуйский полигон на четыре дня. Первые два дня было спокойно. На третий день вечером, сидим у костра. Неожиданно сзади подобрался Мамедов, заломил руку. Было очень больно. Позже, когда он был уже пьяный, он подошел и избивал меня палкой. Бил по голове, каска сползла и на лице остался от нее синяк. После этого появились головные боли. Частенько при всех, видимо он так шутит, предлагает совершить с ним половой акт», — рассказал Берн Фридрих.

Фридрих утверждает, что избиения продолжились и после этого. Мало того, как утверждает Фридрих, рядовых втягивают в кражу сухих пайков, которые машинами вывозят из части на перепродажу.

Последней каплей, подтолкнувшей солдата обратиться за помощью, стал инцидент, произошедший вечером 28 августа на полигоне в Чебаркуле, где они сейчас находятся. «Меня избили и потребовали четыре тысячи рублей. Пообещали снова избить, если не принесу деньги. Я готов сделать открытое публичное заявление, обратиться в правоохранительные органы», — заявил контрактник.

К моменту выхода новости связаться с представителями Минобороны РФ не удалось. Выйти на связь с сержантом Мамедовым также не получилось — редакция готова представить его версию событий. Ранее URA.RU писало, что замминистра обороны, генерал-полковник Андрей Картополов заявил, что российской армии удалось полностью избавиться от дедовщины и казарменного хулиганства.

Контрактник заявил о дедовщине в части Фото: Берн Фридрих