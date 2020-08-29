Доктор Мясников записал видеообращение к омским врачам Навального

Александр Мясников поблагодарил омских коллег за спасение жизни Алексея Навального Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врач Александр Мясников выложил в своем telegram-канале видеообращение к омским врачам блогера Алексея Навального. Он объяснил, почему именно омские медики спасли Навальному жизнь и призвал не обращать внимания на обвинения в их адрес.

«Вы сделали главное, вы спасли человеку жизнь. Мы все знаем, что такое первый час и как важно начать правильное лечение. В других обстоятельствах он (Навальный) просто бы не дожил ни до какой эвакуации. Так что, если они вам не сказали спасибо, то я вам говорю спасибо за спасенную жизнь», — заявил Мясников.

Доктор также подчеркнул, что спасение жизни Алексея Навального — дело рук именно омских, а не немецких врачей. Мясников призвал не обращать внимания на тех, кто говорит медикам, что они помогли блогеру плохо и не до конца. Тем не менее, каждый человек, кем бы он ни был, имеет право на жизнь, заключил доктор.

26 августа стало известно, что сторонники Навального угрожали расправой омским врачам, которые спасли блогера. При этом немецкие коллеги из клиники «Шарите» заявляют, что жизни самого Навального ничего не угрожает, хоть он и находится в коме, пишет телеканал 360.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Из-за этого самолет пришлось экстренно посадить в Омске, где блогера госпитализировали. Позже, 22 августа, после протестов семьи и сторонников Навального, блогера перевезли на лечение в Германию.

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