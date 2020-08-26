Спасшим Навального омским медикам угрожают расправой

Омские медики, оказавшие Алексею Навальному первую помощь после госпитализации, написали открытое письмо, в котором пожаловались на угрозы со стороны сторонников блогера. Письмо опубликовано на официальной странице регионального минздрава.
«Им угрожают расправой, навешивают на них оскорбительные ярлыки», — говорится в письме. Врачи подчеркивают, что такое отношение недопустимо к медикам, выполняющим свой долг.
По словам медиков, никто из критикующих их работу не знаком с результатами анализов блогера при поступлении и не имеет медицинского образования. Однако, эти люди ставят диагнозы и предлагают свои варианты лечения. «По сути, мы столкнулись с таким явлением, как „политический“ диагноз», — добавляют медики. По их мнению, реакция сторонников блогера не имеет никакого отношения к медицине.
Ранее главный врач омской больницы, где блогер проходил лечение, Александр Мураховский пожаловался на жену Навального Юлию. По словам медика, которые приводит агентство «Утро.ру», Юлия не посчитала нужным отблагодарить врачей за экстренную помощь, оказанную ее мужу.
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