В США заявили, что только Россия активно вмешивается в выборы

Россия по сравнению с другими странами наиболее активно пытается повлиять на исход президентских выборов. С таким заявлением выступили спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси и председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф.
«Только одна страна — Россия — активно предпринимает целый комплекс мер по подрыву президентских выборов и обеспечению того результата, который Кремль считает наилучшим для своих интересов», — говорится в совместном заявлении конгрессменов.
В начале августа руководитель Национального центра контрразведки и безопасности (NCSC) США Уильям Эванина заявила, что в американские выборы пытаются вмешаться также Китай и Иран. По ее словам, они пытаются не допустить переизбрания Трампа. Однако в заявлении конгрессменов отмечается, что цели и действия России с этими странами разные.
Ранее Госдепартамент США подтвердил CMC-рассылку среди россиян. В рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за помощь правосудию») гражданам предлагали 10 миллионов рублей за информацию о вмешательстве в американские выборы.
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