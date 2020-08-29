Юрист рассказал, как могут пропасть деньги со вкладов

Самый надежный способ хранения денег — это банковский счет. Об этом журналистам рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.
По словам специалиста, банки не всегда являются гарантией безопасности денег. Бывают случаи хищения денег с пользовательских счетов, к которым причастны работники кредитных организаций. «К сожалению, к хищению денежных средств с банковских вкладов физических лиц, как правило, причастны сотрудники банка. Именно к их действиям и к документам, предлагаемым на подпись клиентам, необходимо относиться с особым вниманием», — рассказал Миронов агентству «Прайм».
Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ воровать деньги с банковских счетов. Для этого используют Систему быстрых платежей (СБП).
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