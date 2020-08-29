29 августа 2020

Юрист рассказал, как могут пропасть деньги со вкладов

© Служба новостей «URA.RU»
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К хищению денег оказываются причастны сотрудники банков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Самый надежный способ хранения денег — это банковский счет. Об этом журналистам рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

По словам специалиста, банки не всегда являются гарантией безопасности денег. Бывают случаи хищения денег с пользовательских счетов, к которым причастны работники кредитных организаций. «К сожалению, к хищению денежных средств с банковских вкладов физических лиц, как правило, причастны сотрудники банка. Именно к их действиям и к документам, предлагаемым на подпись клиентам, необходимо относиться с особым вниманием», — рассказал Миронов агентству «Прайм».

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ воровать деньги с банковских счетов. Для этого используют Систему быстрых платежей (СБП).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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