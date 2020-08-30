Подавший в отставку премьер Японии позвонит Путину

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который собирается подать в отставку, намерен в течение дня позвонить президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.
«В личной беседе Синдзо Абэ планирует уведомить российского лидера о своем решении покинуть пост», — передает ТАСС. В данный момент этот вопрос еще согласовывается.
Первым иностранным лидером, кому Синдзо Абэ сообщил об уходе в отставку, был президент США Дональд Трамп. В телефонном разговоре они обсудили ситуацию с коронавирусом, а японский премьер объяснил американскому коллеге свое решение покинуть пост.
На прошлой неделе Абэ объявил, что принял решение о своей отставке, пишет RT. По его словам, на протяжении восьми лет, которые он занимал должность премьер-министра Японии, ему удавалось справляться с болезнью, а именно с язвенным колитом, однако летом болезнь снова дала о себе знать.
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