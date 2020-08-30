30 августа 2020

Подавший в отставку премьер Японии позвонит Путину

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин, Абэ, путин владимир, абэ синдзо, абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ покидает пост из-за болезни Фото: Официальный сайт Президента РФ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который собирается подать в отставку, намерен в течение дня позвонить президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

«В личной беседе Синдзо Абэ планирует уведомить российского лидера о своем решении покинуть пост», — передает ТАСС. В данный момент этот вопрос еще согласовывается.

Первым иностранным лидером, кому Синдзо Абэ сообщил об уходе в отставку, был президент США Дональд Трамп. В телефонном разговоре они обсудили ситуацию с коронавирусом, а японский премьер объяснил американскому коллеге свое решение покинуть пост.

На прошлой неделе Абэ объявил, что принял решение о своей отставке, пишет RT. По его словам, на протяжении восьми лет, которые он занимал должность премьер-министра Японии, ему удавалось справляться с болезнью, а именно с язвенным колитом, однако летом болезнь снова дала о себе знать.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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