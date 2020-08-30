Стала известна судьба девочки, жившей 5 лет в больнице

Девочка, прожившая пять лет в перинатальном медицинском центре (ПМЦ) «Мать и дитя», живет с новой семьей. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
«Она нашла свою семью. Эта история закрыта», — цитирует Ярославскую РИА «Новости». По ее словам, ребенок счастлив и у него все хорошо.
Девочка родилась в 2014 году на 26-й неделе беременности. Мать вернула новорожденную в больницу, сославшись на проблему ребенка с легкими, передает телеканал 360. Позже родители отказывались выпускать дочь из больницы из-за уверенности, что та неизлечимо больна. В свою очередь, врачи, под надзором которых находился ребенок, говорили, что девочка совершенно здорова.
5 февраля 2020 года Пресненский суд Москвы ограничил мать и отца ребенка в родительских правах. Семья ребенка пообещала обжаловать это решение. В том же месяце мать ребенка подала жалобу в прокуратуру на перинатальный медицинский центр, где содержится ребенок. Женщина считает, что дочь плохо лечили.
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