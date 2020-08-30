Тюменский бюджет теряет миллионы рублей из-за платной парковки

Тюменцы не хотят платить за парковку у набережной реки Тура Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменский бюджет недополучает миллионы рублей с платной парковки у набережной реки Тура из-за низкой популярности стоянки среди горожан. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что, при этом, на содержание объекта местные власти тратят сотни тысяч рублей.

«Парковка у тюменской набережной практически всегда пустует. Ставить там машины некому: рядом нет больших бизнес-центров и офисных зданий. Не спасает и близость набережной, которая считается одним из самых популярных мест отдыха среди горожан и гостей города. В результате — городской бюджет недополучает миллионы рублей», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

Он добавил, что тюменские власти тратят на содержание парковки сотни тысяч рублей: на самоокупаемость объект, запущенный в апреле 2019 года, так и не вышел. В МКУ «Тюменьгортранс», который отвечает за платные стоянки в городе, направлен письменный запрос.

Ранее горожане жаловались на то, что из-за неисправных паркоматов им приходится платить за выезд со стоянки тюменской набережной несколько раз. В Тюменьгортрансе тогда заявили, что оборудование на парковке исправно и работает в штатном режиме.