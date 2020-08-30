Свердловские вузы нарушили правила по введению дистанта

Учеба в вузах будет вестись с соблюдением санитарных мер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Свердловские вузы не выработали общий подход к обучению студентов. В каждом из учебных заведений будет свой график учебы. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела высшего образования и развития педагогических кадров министерства образования и молодежной политики Свердловской области Михаил Корягин.

«Занятия начнутся в онлайн-режиме с соблюдением ограничительных мер», — отметил Корягин. Он добавил, что в свердловских вузах, которые относятся к 11 разным федеральным министерствам, разработали собственные графики учебы. Так в РАНХиГС планируют читать лекции дистанционно, в УРГЭУ очно с начала сентября начнут учиться лишь студенты — первокурсники, остальные студенты будут дистанционно слушать лекции и придут на практические занятия в вуз лишь 28 сентября.

Ранее планировалось, что ректоры свердловских вузов соберутся на совет, на котором примут общее решение, в каком формате учреждения начнут работать 1 сентября. Об этом сообщила на пресс-конференции ректор УрГМУ Ольга Ковтун.