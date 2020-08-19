Свердловские вузы с 1 сентября частично уйдут на дистант

УрФУ впустит студентов, но массовые лекции оставят в режиме онлайн Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Ректоры свердловских вузов 21 августа соберутся на совет, на котором примут общее решение, в каком формате учреждения начнут работать 1 сентября. Об этом сообщила на пресс-конференции ректор УрГМУ Ольга Ковтун.

По ее словам, в медуниверситете очно начнут учиться первокурсники. Студентам остальных курсов предстоит совмещать очное и дистанционное обучение. В аналогичном режиме планируют работать и другие вузы. В частности, в смешанном режиме начнет работу УрФУ. «Мы приняли решение о том, что студенты на большие потоковые лекции приходить не будут — эти занятия будут проходить в режиме онлайн», — рассказал URA.RU руководитель пресс-службы УрФУ Дмитрий Бенеманский. В оффлайне планируют проводить, главным образом, семинарские занятия.

Также намерены действовать и в Уральском государственном юридическом университете, рассказал ректор Владимир Бублик. «На неделе планируем оставить от 1 до 3 дней онлайн занятий, когда лекции студентам будут читать преподаватели в возрасте 60 лет и старше. В остальные дни — обычные занятия с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора», — пояснил глава УрГЮУ.

«УИУ РАНХиГС 1 сентября будет открыт только для студентов первого курса (около 500 человек). Остальные студенты пока будут учиться дистанционно», — поделился информацией ректор уральского филиала Академии госслужбы Руслан Долженко. Всем студентам на входе выдадут маски, за каждой группой закрепят свою аудиторию. Иностранных студентов ждет 14-дневный карантин и обязательный тест на коронавирус.

По-разному решается вопрос профилактики скоплений студентов на входе в вуз. В УрФУ решили открыть все входы, в юридическом — начинать учебный день на полчаса раньше. В Уральском горном университете на входе установили стационарные тепловизионные рамки.