В ЯНАО у учащихся потребовали справки об отсутствии коронавируса

Ряд школ и техникумов проявили инициативу, противоречащую их полномочиям Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Учащихся некоторых школ и техникумов грозят не допустить до занятий, если они не предоставят справки об отрицательном результате теста на коронавирус. На инициативу руководителей учреждений образования ЯНАО в канун нового учебного года пожаловались в социальных сетях родители юных ямальцев.

«В школе сказали, кто возвращается из отпуска, нужно чтобы родители сделали тест на корону или не допустят до занятий детей», — написал в группе «Лабытнанги сегодня» во «ВКонтакте», один из местных жителей, не указавший свое имя и номер школы, которую посещает ребенок. По словам автора, поскольку тест платный, то оплачивать его должны те, кто требует справку.

Выяснилось, что проблемы возникли не только у школьников, но и у студентов техникумов. «В ЯПАТ (Ямальский полярный агроэкономический техникум — ред.) в Салехарде с несовершеннолетних требуют такую справку, — сообщил Игорь Букин. — В постановлении губернатора про справки для учащихся нет ни слова».

В ЯПАТ рассказали, что вопрос «уже улажен». «Справки не требуются, если учащиеся не выезжали за пределы ЯНАО, или выезжали, но приехали больше двух недель назад, — сообщила по телефону замдиректора ЯПАТ Ирина Колбина. — Все эти вопросы учитываются индивидуально и проблемы нет».

В управлении образования Лабытнанги к ситуации подошли радикальнее. «Данное требование неправомерно, поскольку не относится к полномочиям системы образования», — заявила начальник управления Людмила Муратова. Руководитель попросила столкнувшихся с такой инициативой, сообщать ей лично номера школ.