По словам защитника, с «уктусским стрелком» очень тяжело работать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Убийство двух девушек на Уктусе

Адвокат екатеринбуржца Алексея Александрова, обвиненного в убийстве двух девушек на горе Уктус, раскрыл детали дела. По мнению защитника, у следствия нет объективных доказательств вины Александрова в смерти девушек.

«Дело построено на его признательных показаниях, — заявил журналистам адвокат Данил Задорин после первого заседания в суде. — Объективных доказательств в деле нет: нет его ДНК на вещах, на камерах он не опознан. Ствола от винтовки не нашли — экспертизу [оружия] сделать невозможно».

Адвокат заявил, что не знает, почему Александров признался в убийствах, но не исключает, что на него оказывалось давление (такое мнение высказывают родственники подсудимого). По словам, защитника, сам «уктусский стрелок» в убийствах ему не признавался.

«Он человек очень неконтактный, находится сам в себе, работать с ним довольно тяжело», — заявил защитник. — У меня ощущение, что он не всегда понимает, где находится». Однако разгласить результаты экспертизы о вменяемости Александрова адвокат отказался, ссылаясь на медицинскую тайну и отметив лишь, что «экспертиза очень странная».

По версии следствия, инженер-конструктор оборонного завода им. Калинина Алексей Александров расстрелял 28-летнюю Наталью Кузнецову и 29-летнюю Ксению Солтанову на горнолыжном комплексе «Уктус» 25 августа 2018 года. Следователи СКР поймали его через год после убийства — его нашли через форум любителей оружия, на котором он консультировался, как усилить мощность своей пневматической винтовки калибра 6.35 мм (эксперты пришли к выводу, что именно из такого оружия были убиты девушка). На допросах Александр признался в убийстве: заявил, что он мизантроп и застрелил первых попавшихся ему незнакомых девушек.

Отец «уктусского стрелка» обратился к Президенту РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Судья Свердловского облсуда Андрей Минеев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU