Обвиняемому в расстреле девушек отказали в суде присяжных

В Свердловском областном суде определились с видом суда, который примет решение по обвиняемому в расстреле двух девушек на горнолыжном комплексе Уктус в Екатеринбурге 35-летнему Алексею Александрову. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.
«В просьбе рассматривать дело судом присяжных было отказано», — сообщила пресс-служба суда. Ранее URA.RU писало, что по версии следствия инженер-конструктор оборонного завода им. Калинина Александров расстрелял 28-летнюю Наталью Кузнецову и 29-летнюю Ксению Солтанову на горнолыжном комплексе «Уктус» 25 августа 2018 года. На допросах Александр признался в убийстве. Мужчина заявил, что он мизантроп, и хотел убить хоть кого-нибудь, поэтому застрелил первых попавшихся незнакомых девушек.
Следователи СКР сумели поймать Александрова спустя год после убийства. Его нашли через форум любителей оружия, на котором за несколько дней до убийства Александров консультировался по поводу способов усиления мощности своей пневматической винтовки калибра 6.35 мм. Эксперты пришли к выводу, что девушки были убиты именно из оружия Александрова. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение. Мужчина обвиняется по пунктам «а», «и» части 2 статьи 105 УК РФ «убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам, из хулиганских побуждений».
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