30 августа 2020
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В ХМАО на построенной за 5 млрд рублей дороге появились трещины. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямы и трещины на дорогах. Екатеринбург, щебень, яма на асфальте
Дорога, построенная в 2019 году, уже нуждается в ремонте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО на дороге между поселками Унъюган и Коммунистический, строительство которой была завершено осенью 2019 года, появились трещины на асфальте. Об этом в социальных сетях написал общественный активист Антон Пантин.

Пантин опубликовал видео с 77 километра трассы. На нем видно, что прямо посередине дороги пошла трещина. «Убили на эту дорогу около пять миллиардов рублей. Трещина промеж дороги в несколько сантиметров. Думаю, что через год эта дорога будет закрыта на капитальный ремонт», — считает Пантин.

Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Константин Гребешок в разговоре с журналистом агентства уточнил, что стоимость дороги порядка 4,6 млрд рублей. «Подрядчиком является „Ханты-Мансийскдорстрой“. Дорога находится на гарантии. Поэтому ремонт сделают бесплатно и до конца нынешнего сезона», — прокомментировал Гребешок.

Ранее URA.RU сообщало, что до официального открытия с этой дорогой произошел скандал. По ней пускали автомобилистов за отдельную плату. Участок трассы позволяет водителям сократить расстояние примерно в 100 километров во время следования в Октябрьский, Березовский и Белоярский районы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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