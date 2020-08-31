Три страны ввели санкции против Лукашенко и его команды

Страны Прибалтики вводят санкции в отношении 30 человек из белорусского правительства. Под ограничения попадает президент страны Александр Лукашенко, заявил на пресс-конференции глава Литвы Гитанас Науседа.
«В нем (списке) около 30 фамилий, однако это будет лишь начальная версия списка. Господин Лукашенко в этом списке. Установили, что три человека из этого списка в последние пять лет посещали Литву, один из них — целых 15 раз», — приводит слова Науседы ТАСС.
Санкции будут действовать в Эстонии, Латвии и Литве. Все фамилии станут известны во второй половине дня 31 августа. Главной мерой против белорусских чиновников и президента станет ограничение передвижения по странам Прибалтики.
Таким образом, сорвался визит Лукашенко в Латвию, который планировался ранее. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что отмена встречи с президентом связана с непризнанием Латвией результатов выборов, пишет RT.
Недовольство стран Европы и стран Прибалтики ситуацией в Беларуси проявилось после начала протестов в стране. Люди вышли на улицы, заявив о несогласии с победой Лукашенко на выборах 9 августа. Действующий президент набрал 80% голосов. Его главная соперница всего 10%. После этого Тихановская покинула страну и обратилась за помощью к властям разных стран Европы.
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