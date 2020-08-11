Светлана Тихановская уехала после президентских выборов в Белоруссии Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объяснила причину своего отъезда из страны. Свое обращение она опубликовала в Youtube на канале «Страна для жизни». Политик намекнула, что уехала, чтобы спасти своих детей.

«Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед каким оказалась я», — сказала Тихановская. Она подчеркнула, что решение уехать приняла самостоятельно и никто из ее окружения не оказывал на нее давления. Тихановская заявила, что дети — это самое важное в жизни. Она добавила, что «ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит».

Ранее телеканал 360. сообщал о том, что Тихановской пришлось уехать для освобождения начальника штаба Марии Мороз, которую задержали перед выборами. По данным издания, часть команды Тихановской все еще не на свободе.

На президентских выборах в Белоруссии победил Александр Лукашенко с 80,23% голосов. Его главная соперница от оппозиции Светлана Тихановская получила 9,9%. После объявления результатов голосования в стране начались протесты и столкновения с правоохранительными органами. После выборов Тихановская покинула страну и сейчас находится в Литве.

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