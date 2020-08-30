В ХМАО у таксистов вымогали деньги за стоянку у аэропорта

В Сургуте таксисты платят за стоянку у ЖД-вокзала и аэропорта Фото: Наталья Чернохатова

В Сургуте сотрудники уголовного розыска задержали двух мужчин, обвиняемых в вымогательстве, третий находится в федеральном розыске. Подозреваемые собирали деньги с водителей, таксующих на территории аэропорта и железнодорожного вокзала.

Руководитель ячейки организовывал процесс и держал кассу. Двое других, — «собирали денежные средства, передавали данные таксистов, которые отказываются платить взносы главарю группы, а также „выбивали“ деньги с применением угроз и физической силы», — сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

Преступники установили определенные расценки. Чтобы работать на территории аэропорта и железнодорожного вокзала, таксистам нужно было заплатить «входные» в размере десять тысяч рублей и пять тысяч рублей. В дальнейшем таксисты из аэропорта ежемесячно должны были платить по 2,5 тысячи рублей, а водители с вокзала — 1,5 тысячи рублей. Теперь обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи и двух лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте на автостанции возле аэропорта произошел конфликт между автоперевозчиками, в результате которого был разбит пассажирский автобус Mercedes. Как сообщал источник, конфликт произошел между местной фирмой и предпринимателем из Ноябрьска.