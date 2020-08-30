30 августа 2020
29 августа 2020
28 августа 2020

В ХМАО у таксистов вымогали деньги за стоянку у аэропорта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прибытие задержанного рейса Сиань - Екатеринбург в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, аэропорт, такси, пассажиры, uber
В Сургуте таксисты платят за стоянку у ЖД-вокзала и аэропорта Фото: Наталья Чернохатова

В Сургуте сотрудники уголовного розыска задержали двух мужчин, обвиняемых в вымогательстве, третий находится в федеральном розыске. Подозреваемые собирали деньги с водителей, таксующих на территории аэропорта и железнодорожного вокзала.

Руководитель ячейки организовывал процесс и держал кассу. Двое других, — «собирали денежные средства, передавали данные таксистов, которые отказываются платить взносы главарю группы, а также „выбивали“ деньги с применением угроз и физической силы», — сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

Преступники установили определенные расценки. Чтобы работать на территории аэропорта и железнодорожного вокзала, таксистам нужно было заплатить «входные» в размере десять тысяч рублей и пять тысяч рублей. В дальнейшем таксисты из аэропорта ежемесячно должны были платить по 2,5 тысячи рублей, а водители с вокзала — 1,5 тысячи рублей. Теперь обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи и двух лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте на автостанции возле аэропорта произошел конфликт между автоперевозчиками, в результате которого был разбит пассажирский автобус Mercedes. Как сообщал источник, конфликт произошел между местной фирмой и предпринимателем из Ноябрьска.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «Югра» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...