Единороссов в ЯНАО атаковали жалобами на коронавирус

Ямальскому отделению «Единой России» пришло аномально большое количество обращений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Региональное отделение «Единой России» в ЯНАО оказалось не готово к огромному количеству обращений на тему коронавируса. Жители округа атаковали партийный проект «Стоп-COVID» жалобами и вопросами, из-за чего его сайт стал недоступен в минувшие выходные. Как сообщил источник URA.RU в ямальской «Единой России», ячейка уже принимает меры, чтобы не допустить повторения проблемы.

«Чтобы обработать все поступающие обращения, планируется переориентировать некоторых сотрудников. Все-таки проект запущен в период избирательной кампании. В партии не отказываются от намерения проанализировать все обращения. И прием писем также не прекратится до конца сентября», — рассказал инсайдер в реготделении. По информации высокопоставленного единоросса, за десять дней портал severyane89.ru принял 1200 пожеланий, обращений и наказов. Самым активным был Ноябрьск, откуда пришла почти треть всех сообщений.

По мнению экспертов Фонда развития гражданского общества, такая активность ямальцев вполне объяснима, поскольку население продолжает видеть в партии «единственную политическую силу, способную на что-то повлиять». «Главным субъектом российской партийной системы, доминирующей партией является „Единая Россия“. Даже в тех регионах, где по итогам нынешнего Единого дня голосования возможно снижение представительства партии в выборных органах, единороссы с высокой долей вероятности все равно сформируют фракции большинства», — говорится в свежем исследовании фонда.

Среди факторов, способствующих удержанию «ЕР» докризисного уровня поддержки, эксперты фонда также называют «самую развитую организационно-политическую инфраструктуру» и «максимальную вовлеченность в работу региональных и муниципальных органов власти». Кроме того, люди запомнили активную работу партийного актива в период карантина.