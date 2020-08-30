Власти Челябинска требуют миллионы у семьи депутата Госдумы

Гендиректором ЧКПЗ является Андрей Гартунг, сын депутата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска пытается взыскать свыше 40 млн рублей с двух организаций, владельцем которых является семья депутата Госдумы Валерия Гартунга. Речь идет Челябинском кузнечно-прессовом заводе (ЧКПЗ) и фирме «АМеСК». Оба процесса проходят в арбитражном суде региона. В качестве истца выступает комитет по управлению имуществом мэрии Челябинска (КУиЗО).

ЧКПЗ принадлежит семье Гартунга. Руководит заводом Андрей Гартунг, сын депутата. Иск к ПАО «ЧКПЗ» был подан 17 июля. Речь идет о взыскании долга по аренде за период с 2008 по 2019 годы на сумму в 3,1 млн рублей. «Исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится в документе суда от 22 августа. Заседание по этому делу состоится 13 сентября.

Параллельно в этом же суде рассматривается иск КУиЗО к фирме «АМеСК», принадлежащей Марине Гартунг, жене депутата Госдумы. С этой коммерческой организации власти взыскивают 38,4 млн рублей. Власти города считают, что такую сумму им задолжал ответчик за пользование земельным участком в период с 2011 по 2019 годы. Ближайшее заседание запланировано на 21 сентября. Фирма «АМеСК» занимается вопросами недвижимости.

«Это обычная практика взыскания долгов с неплательщиков, — заявил URA.RU пресс-секретарь мэрии Челябинска Владимир Сафонов. — Иски подаются невзирая на имена ответчиков». Получить комментарий Валерия Гартунга не удалось, его телефон не отвечает.