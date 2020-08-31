В Свердловской области коронавирус ударил по детским площадкам

Стоимость одного комплекса варьируется от 50 до 150 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На фоне сокращения поступлений в муниципальные бюджеты из-за коронавируса, в свердловских городах и особенно сельских территориях, заморозили расходы на развитие городской среды. Как сообщил URA.RU депутат Алексей Коробейников, строительство новых объектов решено отложить.

Это касается и благоустройства. «Например, у нас в Богдановичском округе не хватает детских площадок, особенно в сельских поселениях. Между тем, потребность в них возрастает, а состояние местных бюджетов не позволяет ее удовлетворить», — рассказал Алексей Коробейников. По его словам, нацпроект «Комфортная городская среда» и областные программы охватывают не все нуждающиеся территории, поэтому депутаты приходят на помощь. «На сегодняшний день из личных средств закупили 10 игровых площадок, планируем и дальше продолжить работу в этом направлении», — сообщил парламентарий. Накануне игровые комплексы открылись в селе Волковское и Ильинское Богдановичского района, в начале сентября планируется установка еще одного в селе Байны.

Стоимость современного детского городка варьируется от 50 до 150 тысяч рублей. На текущий момент в большинстве сельских территорий установлены деревянные игровые городки, созданные еще во времена СССР. Они ветхи и травмоопасны.

Алексей Коробейников/Facebook