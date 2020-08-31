Познер и Курентзис стали кураторами креативного фестиваля

«Российская креативная неделя» пройдет с 7 по 13 сентября Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Журналист Владимир Познер и дирижер Теодор Курентзис стали кураторами «Российской креативной недели» (Russian Creativity Week). Последний объяснил свое участие в проекте импульсом, который помогает измениться.

«Очень важно, чтобы люди были вовлечены в самые современные творческие практики и эксперименты. Так, развиваясь вместе со своим зрителем, мы получим тот импульс, который помогает нам изменить себя и добиться изменений в мире», — рассказал Курентзис сайту «Российской креативной недели».

Дирижер подчеркнул — сегодня необходимо, чтобы в центре мира искусственного интеллекта стоял человек с его потенциалом к творчеству. Именно из-за этого важно внимание к креативным индустриям, считает Курентзис.

«Российская креативная неделя» — это программа по развитию креативных индустрий. Она пройдет с 7 по 13 сентября в Парке Горького в Москве. Проект затронет и регионы России. Всего в рамках недели пройдут более 500 мероприятий, ключевые можно будет посмотреть онлайн.

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