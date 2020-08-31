В Совфеде опровергли выплаты пяти тысяч рублей пенсионерам

Выплат из федерального бюджета не будет Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Далеко не все российские пенсионеры получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей к Дню пожилого человека. Об этом заявил первый замглавы комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

«В стране более 40 млн пенсионеров. Если каждому выплатить по 5 тысяч рублей, придется потратить 200 млрд. У Пенсионного фонда нет таких средств», — заявил Рязанский в интервью MK.RU.

Он подчеркнул, что поздравить пенсионеров такой выплатой решили лишь власти ЯНАО, однако другие регионы не могут себе позволить потратить такие средства. Сенатор уточнил, что каждый субъект России поздравит своих жителей, но исходя из своих финансовых возможностей. «Нельзя обманывать ожидания пенсионеров и вводить их в заблуждение. Роль должны играть не материальные выплаты, а мероприятия, связанные с чествованием и поддержкой людей старшего возраста. Осчастливить несколькими тысячами рублей нельзя», — подчеркнул сенатор, добавив, что в регионах пройдут праздничные мероприятия.

Ранее сообщалось, что пенсионеры в России могут рассчитывать на одинаковую доплату на День пожилого человека в 5 тысяч рублей, если такие выплаты предусмотрят в федеральном бюджете.

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