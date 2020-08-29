Пенсионеры получают доплаты из федерального бюджета, приуроченные к знаменательным датам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионеры в России могут рассчитывать на одинаковую доплату на День пожилого человека в 5 тысяч рублей, если такие выплаты предусмотрят в федеральном бюджете. Об этом URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Сделать одинаковую выплату в 5000 рублей всем — это дополнительные затраты бюджета. В бюджете пенсионного фонда этих средств нет, они не запланированы. Но если предусмотреть это в бюджете страны, то такие выплаты возможны», — рассказал Рязанский, являющийся основателем Партии пенсионеров России. По словам сенатора, выплаты в несколько сотен рублей не могут обеспечить «существенной поддержки» пенсионерам.

Ранее сообщалось, что российские пенсионеры получат выплаты ко Дню пожилого человека. Однако региональные власти самостоятельно определяют сумму выплат. Так, в Ненецком автономном округе пенсионеры получат 5 тысяч рублей, а, например, в Челябинской области в прошлом году такая выплата равнялась 700 рублям.

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